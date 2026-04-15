ترامب يهاجم ميلوني ويؤكد: ضرباتنا ضد إيران منعت "كارثة" في الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، معلناً أن العلاقة التي تجمعه بها "لم تعد كما كانت"، وذلك بسبب موقفها الرافض للمشاركة في الحرب الأمريكية ضد إيران، وانتقادها السابق لهجماته على "البابا".

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، وصف ترامب موقف ميلوني بـ "السلبي"، مؤكداً أن رفضها تقديم المساعدة في الملف الإيراني أثر بشكل مباشر على جودة العلاقات الثنائية. ولم تقتصر انتقادات ترامب على إيطاليا فحسب، بل شملت حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكمله، حيث تساءل عن جدوى إنفاق مئات المليارات من الدولارات سنوياً على الحلف إذا كان أعضاؤه يرفضون الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في قضايا كبرى مثل إيران.

وفي سياق الحرب الجارية، دافع ترامب عن استراتيجيته العسكرية، مؤكداً أن الضربات التي وجهتها بلاده للمنشآت النووية الإيرانية الصيف الماضي هي التي منعت طهران من "السيطرة على الشرق الأوسط". وزعم ترامب أن إيران كانت قاب قوسين أو أدنى من امتلاك سلاح نووي في غضون أسابيع، وكان من الممكن استخدامه ضد إسرائيل ودول المنطقة والولايات المتحدة نفسها.

وحول الهجمات الانتقامية الإيرانية التي طالت دولاً خليجية (قطر والسعودية والإمارات) منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي، قال ترامب إن هذه الدول "لم تكن تتوقع تعرضها للضرب"، مشيراً إلى أن التحرك الأمريكي كان ضرورياً لوقف طموحات طهران التوسعية التي كانت تستهدف الهيمنة الكاملة على المنطقة.

واختتم ترامب حديثه بانتقاد الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما عام 2015، معتبراً أن سياساته الحالية هي الوحيدة التي حالت دون وقوع كارثة نووية وهجوم شامل على حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.



المصدر: فوکس نیوز