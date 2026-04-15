ترامب يعلن تأمين مضيق هرمز بشكل دائم ويكشف عن اتفاق مع الصين لوقف تسليح إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجهه لفتح مضيق هرمز بشكل دائم، في خطوة وصفها بأنها تصب في مصلحة الصين والمجتمع الدولي، مؤكداً أن الأزمات المرتبطة بهذا الممر المائي الاستراتيجي "لن تتكرر مجدداً".

وفي سلسلة تصريحات لافتة، كشف ترامب عن توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تقضي بموجبه الصين بوقف إمدادات الأسلحة إلى إيران. وأشاد الرئيس الأمريكي بمستوى التعاون الحالي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مشيراً إلى أنه يتوقع استقبالاً حافلاً و"عناقاً حاراً" خلال زيارته المرتقبة للعاصمة الصينية بعد أسابيع.

وقال ترامب: "نحن نعمل معاً بذكاء وكفاءة عالية، وهذا بالتأكيد أفضل من خيار المواجهة والقتال"، لكنه أرفق نبرته الدبلوماسية برسالة تحذيرية شديدة اللهجة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك القدرات العسكرية الأقوى عالمياً وهي مستعدة لاستخدامها إذا اقتضت الضرورة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية، حيث يسعى ترامب إلى إعادة صياغة التحالفات وضمان أمن الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.