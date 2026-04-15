مباحثات إماراتية إيرانية رفيعة المستوى لخفض التصعيد

أربيل (كوردستان24)- أجرى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، محادثات مع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في أول لقاء رفيع المستوى بين البلدين منذ اندلاع الحرب.

وقد برز قاليباف كأحد الشخصيات المحورية في إيران عقب اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين في عمليات نُسبت للولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفقاً لـوكالة أنباء الإمارات (وام)، ناقش المسؤولان جهود خفض التصعيد في المنطقة، دون التطرق إلى تفاصيل إضافية حول فحوى المباحثات.

وكانت دولة الإمارات قد تأثرت بشكل مباشر بتبعات الرد الإيراني على الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تعرضت عدة مناطق لهجمات بمئات الصواريخ والطائرات المسيّرة، استهدفت —إلى جانب القواعد الأمريكية— منشآت حيوية شملت فنادق وجامعات وشركات ومرافق للطاقة.

وفي سياق متصل، كان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن أبوظبي تسعى للوصول إلى وقف لإطلاق النار يعالج ملفات البرنامج النووي الإيراني والصواريخ والطائرات المسيّرة، مشدداً على ضرورة وجود التزام إيراني صريح تجاه المنطقة بمبدأ عدم الاعتداء.

المصدر: الوکالات