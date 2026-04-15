الحج والعمرة في كوردستان تكشف مخاطر أداء الفريضة بالطرق غير الرسمية

أربيل (كوردستان 24)- حذر المتحدث الرسمي باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، المواطنين من مغبة التوجه لأداء فريضة الحج عبر الطرق غير القانونية.

مؤكداً أن تجاوز المسارات الرسمية يعرض أصحابه للاعتقال وعقوبات قانونية ومالية صارمة.

وأوضح ستوني أن حكومة إقليم كوردستان، وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، قدمت دعماً كبيراً لعملية الحج هذا العام لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج وتسهيل مناسكهم.

محذراً من الفوارق الشاسعة بين الحج الرسمي المنظم وبين المحاولات غير القانونية التي تفتقر للخدمات ويقودها أشخاص مشبوهون يهدفون للاستغلال المادي.

وفي السياق ذاته، استعرض المتحدث الرسمي أحدث الإجراءات الصادرة عن وزارة الداخلية السعودية، والتي تضمنت تعليمات مشددة تقضي بفرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي (ما يعادل نحو 8 ملايين دينار عراقي) بحق كل من يضبط وهو يحاول الحج دون تصريح رسمي.

وأشار ستوني إلى أن العقوبات قد تتصاعد لتصل في بعض الحالات إلى 100 ألف ريال سعودي (نحو 40 مليون دينار عراقي)، فضلاً عن ترحيل المخالف إلى بلده ومنعه من دخول أراضي المملكة لمدة عشر سنوات كاملة.

واختتم ستوني تصريحه بمناشدة المواطنين بضرورة الحذر من الإعلانات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي التي تروج لما يسمى بـ "الحج التجاري" أو الحج خارج إطار القنوات الرسمية لحكومة الإقليم.

وأكد أن الانسياق وراء هذه الوعود الوهمية يجعل المواطن المتضرر الأول، حيث يواجه خطر خسارة مبالغه المالية وحرمانه القانوني من أداء الفريضة، داعياً الجميع إلى الالتزام بالضوابط الرسمية حفاظاً على سلامتهم وحقوقهم.