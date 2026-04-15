أسايش كوردستان تصدر إحصائية بالاعتداءات الجوية التي طالت الإقليم خلال 24 ساعة الماضية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية أمن إقليم كوردستان (الآسايش)، اليوم الأربعاء 15 نيسان 2026، إحصائية رسمية توثق الهجمات التي نفذتها طائرات مسيرة واستهدفت مخيمات للاجئين في مناطق متفرقة من الإقليم خلال الساعات الـ 24 الماضية.

حصيلة يوم الثلاثاء 14 نيسان: سجلت الأسايش سلسلة من الاعتداءات الجوية التي بدأت في تمام الساعة 5:15 من مساء يوم أمس الثلاثاء، حيث استهدفت طائرة مسيرة مخيماً للاجئين في قضاء كوية.

وبالتزامن مع ذلك، تعرض مخيم للاجئين في منطقة سورداش لثلاث ضربات جوية متتالية عبر طائرات مسيرة، مما أسفر عن ارتقاء شهيد واحد وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة.

تجدد الهجمات يوم الأربعاء 15 نيسان: وفي تطور ميداني آخر، أفادت الأسايش بتجدد الهجمات ظهر اليوم الأربعاء، حيث استهدفت طائرة مسيرة مخيماً للاجئين في ناحية شورش (ديگلة) عند الساعة 2:16 بعد الظهر.

وأكد البيان أن الهجوم الأخير لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، واقتصرت أضراره على الجوانب المادية.

تأتي هذه الهجمات في إطار تصعيد أمني استهدف المناطق المأهولة باللاجئين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية متابعة تداعيات هذه الحوادث لضمان سلامة القاطنين في تلك المناطق.