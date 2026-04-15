واشنطن تعلن عدم تمديد تخفيف العقوبات على النفط الروسي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأربعاء أن واشنطن لا تعتزم تمديد قرار تخفيف العقوبات الموقت على النفط الروسي الموجود على الناقلات في البحر والذي اتُخِذ بهدف احتواء ارتفاع الأسعار.

وقال بيسنت في مؤتمر صحافي "لن نجدد الترخيص العام المتعلق بالنفط الروسي"، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويأتي تصريح بيسنت بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنها لا تنوي تمديد قرار تخفيف العقوبات الذي كان قد أُقرّ لفترة موقتة على بعض النفط الإيراني.

وتفرض الحكومة الأميركية عقوبات على تصدير روسيا وإيران نفطهما سعيا منها إلى تجفيف عائداتهما من بيعه.

وتهدف هذه الإجراءات إلى معاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا، وإيران على مواصلتها برنامجها النووي وتمويلها تنظيمات مسلّحة كحزب الله اللبناني.

لكن واشنطن أقرّت في آذار/مارس الفائت استثناء موقتا يسمح ببيع نفط روسيا وإيران من أجل كبح الارتفاع الحاد في الأسعار الذي نتج من الحرب في الشرق الأوسط.