إيران تعلن اعتقال أربعة "عملاء مرتبطين بجهاز الموساد"

أربيل (كوردستان24)- اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة "عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن "المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة" التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب "إرنا" التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 نيسان/أبريل، فيما أثار الرئيس دونالد ترامب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.

