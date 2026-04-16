كوردستان الخضراء.. ثورة بيئية تقودها التشكيلة الحكومية التاسعة نحو الاستدامة

أربيل (كوردستان24)- في وقت يواجه فيه العالم تحديات التغير المناخي وشح المياه، خطت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان خطوات استراتيجية وضعت البيئة في قلب أجندتها الحكومية. لم تعد حماية الطبيعة مجرد شعارات، بل تحولت إلى أرقام وبيانات ملموسة تعكس تحول الإقليم نحو "الاقتصاد الأخضر" وتوفير حياة صحية لمواطنيه.

مشروع "روناكي": وداعاً لضجيج المولدات ودخانها

يعتبر مشروع "روناكي" (النور) القفزة النوعية الأبرز في تحسين جودة الهواء. فمن خلال الاعتماد على مصادر طاقة أكثر استدامة، تم الاستغناء عن 3,689 مولدة أهلية. هذا الإجراء لم يخلص المواطنين من الضوضاء التي انخفضت بنسبة 55% فحسب، بل حقق إنجازاً بيئياً هائلاً بـ:

خفض تلوث الهواء بنسبة 70%.

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 3.7 مليون طن.

تقليل انبعاثات النيتروجين بمقدار 12.7 مليون طن والكبريت بمقدار 6.7 مليون طن.

أمن مائي وتطهير للأراضي



في ملف الأمن المائي، نجحت الحكومة في إكمال 9 سدود استراتيجية جديدة، رفعت القدرة التخزينية للإقليم بمقدار 252.8 مليون متر مكعب من المياه. وللحد من استنزاف المياه الجوفية، اتخذت السلطات في أربيل قراراً جريئاً بإغلاق 1,100 بئر غير قانوني.

وعلى صعيد حماية الأرض، تم تنظيف 13 مليون متر مربع من الألغام والمقذوفات، مما أعاد الحياة لمساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة والاستثمار



الحزام الأخضر: "رئة أربيل الجديدة"



تستعد العاصمة أربيل لتحول تاريخي عبر مشروع "الحزام الأخضر" الذي يمتد بطول 78 كيلومتراً وعرض كيلومترين. هذا المشروع يستهدف زراعة 7 ملايين شجرة من الزيتون والفستق، وهي أنواع تتلاءم مع مناخ المنطقة وتعمل كمصدات طبيعية للغبار.

وبفضل هذه السياسات، ارتفعت نسبة المساحات الخضراء في الإقليم من 15% إلى 20%، مع إلزام آلاف المشاريع الاستثمارية (أكثر من 17 ألف مشروع) بتخصيص ربع مساحتها للخضار.



عوائد اقتصادية من بوابة "الكربون"



لم تكتفِ الحكومة بالجانب الجمالي والصحي، بل ربطت البيئة بالاقتصاد. مشروع الحزام الأخضر وحده سيمنع انبعاث ما بين 140 إلى 210 ألف طن من غاز CO2 سنوياً، مما يفتح الباب أمام الإقليم للدخول في "سوق الكربون العالمي" وتحقيق عوائد مادية تقدر بـ 1.12 إلى 2.52 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل.

خلاصة البيانات الرقمية لمشاريع البيئة:

القطاع الإنجاز / الرقم

الطاقة النظيفة 84% من الكهرباء تُنتج من الغاز والماء

إيقاف المولدات الأهلية 3,689 مولدة

خفض تلوث الهواء 70%

السدود الجديدة 9 سدود بسعة 252.8 مليون م3

إغلاق الآبار (أربيل) 1,100 بئر غير قانوني

المساحات الخضراء زيادة النسبة العامة من 15% إلى 20%

مشروع الحزام الأخضر زراعة 7 ملايين شجرة (زيتون وفستق)

تطهير الألغام 13 مليون متر مربع

بهذه الرؤية المتكاملة، ينتقل إقليم كوردستان إلى مرحلة جديدة لا تضمن فقط حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، بل تجعل من البيئة محركاً للتنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.