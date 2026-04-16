تركيا تأمر بتوقيف 83 شخصا لإشادتهم بحوادث قتل جماعي في المدارس

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الشرطة التركية الخميس أنها أمرت بتنفيذ عشرات الاعتقالات في حقّ أشخاص متهمين بنشر محتوى مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب حادثتَي إطلاق نار داميتَين في مدرستَين هذا الأسبوع.

وقالت الشرطة في بيان "صدرت أوامر باعتقال 83 شخصا تبيّن أنهم شاركوا منشورات ونشاطات تمجّد الجريمة والمجرمين وتؤثر سلبا في النظام العام، وقد جرى اتّخاذ الإجراءات القانونية في حقهم".

ويرتقب أن يُشيَّع الخميس تسعة أشخاص، غالبيتهم من الأطفال، قُتلوا عندما فتح فتى يبلغ 14 عاما النار عليهم في مدرسة في محافظة كهرمان مرعش في جنوب تركيا. هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، في دولة تُعد مثل هذه الهجمات نادرة الحدوث فيها.

وقالت السلطات المحلية إن الجنازات ستُقام لثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاما، إضافة إلى معلّم يبلغ 55 عاما.

وأفادت الشرطة الخميس بأن المراهق شارك على حسابه في تطبيق "واتساب" صورة للأميركي إليوت رودجر، منفّذ إحدى عمليات القتل الجماعي في الولايات المتحدة.

ووفقا لبيان الشرطة، "كشفت النتائج الأولية للتحقيق أن الجاني استخدم صورة على حسابه في واتساب تشير إلى إليوت رودجر الذي نفّذ هجوما في الولايات المتحدة عام 2014".

وكان رودجر، وهو أميركي كان في الـ22 من عمره آنذاك، قتل ستة أشخاص في حرم جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، قبل أن يُنهي حياته. وأوضح في مقطع مصوّر نُشر قبيل هجومه أن ما سيقدم عليه هو بمثابة "عقاب" للنساء اللواتي رفضنه.

وقالت السلطات إن الفتى البالغ 14 عاما الذي نفّذ إطلاق النار الأربعاء تُوفي في موقع الحادثة، من دون توضيح ملابسات وفاته.

وبحسب الشرطة، فإن والد المراهق، وهو مفتّش شرطة سابق، اعتُقل الأربعاء ونُقل إلى الحجز، موضحة أنه "تمت مصادرة الأجهزة الرقمية التي جرى ضبطها خلال عمليات التفتيش في منزل الجاني وفي سيارة والده، وهي قيد التحليل حاليا".

وأضاف البيان "بناء على النتائج الأولية، لم يتم التوصّل إلى أيّ صلة بالإرهاب. ويبدو أن الحادث عمل فردي معزول".