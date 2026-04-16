وساطة باكستانية في طهران لتعزيز التهدئة الإقليمية.. وترامب يعلن عن "حوار تاريخي" مرتقب بين إسرائيل ولبنان

أربيل (كوردستان24)- التقى قائد الجيش الباكستاني بمسؤولين إيرانيين في العاصمة طهران، اليوم الخميس، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الذي أوقف مؤقتاً مواجهات عسكرية دامت سبعة أسابيع بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران.

وكانت هذه الحرب قد خلفت آلاف القتلى وأدت إلى اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية نتيجة تعطل إمدادات النفط. ورغم هذه التحركات، لا يزال التفاؤل حذراً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام.

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترتيبات لمحادثات مرتقبة تجمع زعيمي إسرائيل ولبنان في وقت لاحق اليوم لبحث إنهاء القتال. وفي حال انعقادها، ستشكل هذه المحادثات أول حوار مباشر بين البلدين منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتأتي استكمالاً للقاء نادر جرى مطلع الأسبوع بين سفيري الدولتين في واشنطن. من جانبهما، لم تؤكد الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية رسمياً حتى الآن إجراء هذه الاتصالات.

المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة