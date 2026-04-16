قصف إسرائيلي على جنوب لبنان يقتل أربعة مسعفين

أربيل (كوردستان 24) – أفادت السلطات اللبنانية الیوم الخمیس 16 نیسان/ابریل 2026، بأن إسرائيل استهدفت فرق الإسعاف بعدة هجمات، حيث شن الجيش الإسرائيلي ثلاث غارات متتالية على فرق طوارئ كانت تؤدي مهمة إغاثية في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل أربعة مسعفين وإصابة آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن الاستهداف طال فرق الإنقاذ "ثلاث مرات متتالية" في بلدة ميفدون جنوبي البلاد، يوم الأربعاء. وأشارت الوزارة في حصيلة أولية إلى أن ثلاثة مسعفين على الأقل قُتلوا وأصيب ستة آخرون، قبل أن ترفع الوكالة الوطنية للإعلام، يوم الخميس، حصيلة القتلى إلى أربعة مسعفين.

وأوضحت الوكالة أن الطاقم كان في مهمة إغاثة عقب غارة استهدفت البلدة، وأضافت: "أثناء تواجدهم في المنطقة، استُهدفوا بغارة من طائرة مسيرة، ما أدى إلى استشهاد المسعفين الأربعة".

يأتي ذلك في ظل تصاعد القصف الإسرائيلي على لبنان، والذي أدى إلى تدمير أحياء سكنية ونزوح نحو 1.2 مليون شخص. ووفقاً لبيانات وزارة الصحة اللبنانية الصادرة يوم الأربعاء، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 2167 شخصاً، بينهم 172 طفلاً و91 من العاملين في القطاع الصحي، فيما قُتل 18 شخصاً على الأقل في جنوب لبنان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط.

من جانبه، أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الهجوم، مشدداً على ضرورة حماية الكوادر الطبية بموجب القانون الدولي. ونشر المكتب عبر موقعه الإلكتروني: "إن استهداف المدنيين عمداً يُعد جريمة حرب، والمساءلة أمرٌ لا غنى عنه".



