عبد الملك الحوثي: واشنطن تفرض "شروطاً مستحيلة" في مفاوضاتها مع طهران

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) – اتهم زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبد الملك الحوثي، الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة فرض "مطالب مستحيلة" خلال مفاوضاتها مع إيران، معتبراً أن تلك الشروط لا يمكن لأي دولة مستقلة قبولها.

وأشار الحوثي، في خطاب متلفز ألقاه اليوم الخميس 16 نیسان/ابریل 2026، إلى أن حالة وقف إطلاق النار المستمرة منذ أسبوعين ليست إلا نتيجة لما وصفه بـ "إخفاق" الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق أهدافهما العسكرية ضد إيران.

كما أوضح أن نجاح هذه المفاوضات مرهون بتخلي واشنطن عن منطق "الغطرسة والكبرياء"، مؤكداً أن الوصول إلى اتفاق سيؤدي إما إلى مرحلة من الاستقرار الطويل أو إنهاء ما وصفه بـ "العدوان".

المصدر: AP