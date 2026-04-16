"لوفتهانزا" تعلن الإيقاف الفوري لعمليات "سيتي لاين" وتُخرج أسطولها من الخدمة

أربيل (كوردستان 24) – أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الخميس 16 نیسان/ابریل 2026، عن قرارها بإيقاف تشغيل شركتها التابعة "سيتي لاين" (CityLine) بشكل فوري، وذلك قبل الموعد المقرر مسبقاً. وأرجعت الشركة هذا القرار المفاجئ إلى تصاعد النزاعات العمالية والارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مما عجل بخروج طائرات الشركة الـ 27 القديمة وغير الموفرة للوقود من الخدمة.

وكان من المتوقع استمرار عمليات "سيتي لاين" حتى العام المقبل، إلا أن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز واندلاع النزاعات في المنطقة أدت إلى قفزة هائلة في تكاليف التشغيل. يُذكر أن الدور المحوري لـ "سيتي لاين" كان يتمثل في نقل الركاب إلى مركزي لوفتهانزا الرئيسيين في فرانكفورت وميونيخ، ومن المقرر أن تتوقف كافة عمليات الشركة رسمياً اعتباراَ من يوم السبت المقبل.



المصدر: رویترز