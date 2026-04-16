ترامب يعتزم استضافة عون ونتنياهو لترسيخ "سلام دائم" ولبنان يرحب بالهدنة وسط تنديد إيراني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) – في إطار مساعيه لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد دعوة الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمواصلة المحادثات الدبلوماسية في البيت الأبيض، واصفاً إياها بأنها ستكون "أول محادثات ذات مغزى بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983".

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "كلا الطرفين يرغبان في رؤية السلام، وأعتقد أن ذلك سيحدث وبسرعة". ويأتي هذا التحرك لإعادة إحياء المسار الدبلوماسي الذي تعثر منذ اتفاق عام 1983 الذي انهار إبان الحرب الأهلية اللبنانية.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بإعلان ترامب، مؤكداً أن وقف إطلاق النار كان الهدف الأول للبنان خلال المحادثات التاريخية التي جرت في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي بين سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وقال سلام: "في الوقت الذي أهنئ فيه جميع اللبنانيين على هذا الإنجاز، أتقدم بالتعازي لعائلات الشهداء وأؤكد تضامني مع الجرحى والمواطنين الذين أُجبروا على النزوح".

وفي سياق متصل، شهدت الجبهة الدبلوماسية تصعيداً كلامياً بين طهران وواشنطن؛ حيث انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التهديدات الاقتصادية التي أطلقها وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت". ووصف بقائي هذه التهديدات بأنها "إرهاب اقتصادي وابتزاز ترعاه الدولة"، مشيراً إلى أنها تعكس "عقلية غير إنسانية" تهدف للإضرار بالأبرياء، وذلك رداً على تصريحات بيسنت حول تنفيذ ما يعادل "حملة قصف مالي" ضد إيران.



المصدر: الوکالات