ایران.. عودة خدمة بحث جوجل بعد انقطاع دام 48 يومًا

أربيل (كوردستان 24) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس 16 نیسان/ابریل 2026، أن خدمة بحث جوجل قد عادت للعمل في إيران بعد انقطاع دام 48 يومًا، على الرغم من استمرار تعذر الوصول إلى بعض خدمات جوجل.

وقالت صحيفة "شرق ديلي" الإصلاحية الإيرانية: "منذ ساعات قليلة، أصبح الوصول إلى خدمة بحث جوجل متاحًا عبر الإنترنت الثابت والمتنقل. إلا أن خدمات جوجل الأخرى، مثل جيميل، لا تزال غير متاحة".

كما أفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية بأن "محرك بحث جوجل أصبح متاحًا للمستخدمين مجددًا قبل دقائق"، مع الإشارة إلى أن بعض المستخدمين ما زالوا يواجهون انقطاعات وتقلبات في الاتصال.

يُذكر أن خدمة الإنترنت قد انقطعت بشكل كبير منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، في ظل تشديد النظام في طهران قبضته على من يمكنه الاتصال بالإنترنت ومن لا يمكنه ذلك.

وأفادت صحيفة "شرق" أنه خلال فترة الانقطاع، لم يتمكن من البقاء متصلين بالإنترنت إلا مستخدمو ما يُسمى بـ"شرائح SIM البيضاء" ومن يستطيعون دفع رسوم مقابل خدمات VPN محددة. شرائح SIM البيضاء هي خطوط إنترنت جوالة متخصصة تُمنح لمجموعة مختارة من المسؤولين الحكوميين، والعاملين في وسائل الإعلام التابعة للدولة، والموالين للنظام.

في وقت سابق من اليوم، وقبل تقارير وسائل الإعلام الإيرانية، ذكرت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت أن انقطاع الإنترنت غير مسبوق من حيث النطاق والشدة في مجتمع متصل بالإنترنت.

وأضافت "نت بلوكس": "لقد خلّف هذا الإجراء الرقابي، الذي لا مثيل له في النطاق والشدة في مجتمع متصل بالإنترنت، أثراً اقتصادياً بلغ نحو 1.8 مليار دولار أمريكي حتى الآن وفقاً لمنهجية COST، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة