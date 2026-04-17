ترامب يقلل من شأن الحرب مع إيران ويصفها بـ "المنعطف البسيط"

أربيل (كوردستان24)- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، المواجهة العسكرية التي خاضتها الولايات المتحدة ضد إيران بأنها كانت مجرد "انعطافة بسيطة" خلال ولايته الثانية، وذلك في محاولة للتقليل من تداعيات الحرب التي أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبيتها بشكل حاد لدى الشارع الأمريكي.

وخلال لقاء جماهيري في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، خُصص للترويج لقانون "إلغاء الضرائب على الإكراميات" — وهو جزء من إصلاحه الضريبي الذي أُقر العام الماضي — استعرض الرئيس البالغ من العمر 79 عاماً ما وصفه بـ "الإنجازات الاقتصادية غير المسبوقة" منذ عودته إلى البيت الأبيض في عام 2025.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره: "لقد حققنا أفضل اقتصاد في تاريخ بلادنا، وفعلنا ذلك رغم تلك الانعطافة البسيطة في إيران الجميلة". وبرر ترامب التدخل العسكري بقوله: "كان لزاماً علينا فعل ذلك، فلولا تحركنا لحدثت أمور سيئة جداً"، في إشارة واضحة إلى طموحات إيران النووية.

وفي محاولة للمقارنة بين إدارته والإدارات السابقة، شدد ترامب على قصر أمد المواجهة، قائلاً: "نحن على وشك تحقيق النصر. لقد أمضت الولايات المتحدة 17 عاماً في فيتنام وخمسة أعوام في أفغانستان، أما نحن، فلم نمكث هناك سوى شهرين فقط".

تأتي تصريحات ترامب في وقت تواجه فيه إدارته ضغوطاً شعبية متزايدة؛ حيث كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيبسوس" (Ipsos) نهاية الأسبوع الماضي أن 51% من الأمريكيين يعتقدون أن الحرب مع إيران لم تكن تستحق التكاليف الباهظة التي ترتبت عليها، بينما أيدها 24% فقط من المشاركين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر استطلاع آخر أجرته جامعة "كوينيبياك" ونُشر يوم الأربعاء، أن 65% من الناخبين يحمّلون الرئيس ترامب مسؤولية الارتفاع الحاد في أسعار البنزين، والذي نتج عن إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي خلال فترة النزاع. كما كشف الاستطلاع عن تدني مستوى الرضا العام عن تعامل ترامب مع الملف الإيراني، حيث أعرب 58% عن عدم رضاهم، مقابل 36% فقط من المؤيدين.