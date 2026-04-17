نيجيرفان بارزاني وباراك يؤكدان على أهمية العمل المشترك لمواجهة تداعيات الحرب

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة 17 نيسان 2026، المبعوث الخاص للرئيس الامريكي دونالد ترامب لشؤون سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم باراك، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للعلاقات الثنائية التي تجمع العراق وإقليم كوردستان بالولايات المتحدة الأمريكية. كما ركز الجانبان بشكل موسع على الملف السوري، وبحثا آخر التطورات الميدانية والسياسية، مع تسليط الضوء على أوضاع المكون الكوردي في سوريا.

وتبادل الطرفان الرؤى حول المشهد المتغير في الشرق الأوسط، وما ترتب على الحروب الراهنة من تداعيات طالت أمن المنطقة واستقرارها. وفي هذا السياق، جرى مناقشة تأثيرات هذه النزاعات على العراق وإقليم كوردستان تحديداً، حيث أكد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك والعمل المتواصل لترسيخ دعائم السلام وحماية الأمن الإقليمي.

واختتم اللقاء بتناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار في المنطقة.