أحمد هلالي: تقدم في مسار دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ "اتفاق 29 كانون الثاني" مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أحمد هلالي، أن الاجتماع الذي عُقد يوم أمس بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي لم يتضمن توقيع أي اتفاقات جديدة، بل جاء في سياق المتابعة الدورية لعملية دمج قوات "قسد" ضمن هيكلية الدولة السورية.

وأوضح هلالي، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أن هذا الاتفاق يحظى بمتابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن الاجتماعات الخاصة بهذا الملف تُعقد بشكل متواصل عبر مستويات عدة، سواء من خلال رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، أو الفريق الرئاسي، بالإضافة إلى الاجتماعات الميدانية مع قيادات "قسد" لتطوير خطط المرحلة المقبلة.

وكشف المتحدث أن الاتفاق الموقع في 29 كانون الثاني 2026، نص على أن تستغرق عملية التوحيد شهراً واحداً، إلا أن تعقيدات إدارية وتنظيمية أدت إلى تأخير التنفيذ. وأكد هلالي تحقيق تقدم ملموس، حيث قدمت "قسد" قوائم بأسماء مقاتليها إلى قيادة "الفرقة 60"، مع العمل حالياً على تشكيل لواء في محافظة الحسكة يتبع لهذه الفرقة، يضم كل لواء نحو 1300 مقاتل، بالإضافة إلى إخضاع عدد من الضباط لدورات تدريبية تخصصية لقيادة هذه التشكيلات.

وفيما يخص الملفات الحساسة، أشار هلالي إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بتسلم إدارة السجون التي كانت خاضعة لسيطرة "قسد"، واصفاً هذا الملف بأنه "حساس" ويتم العمل عليه تدريجياً. كما أعلن عن خطوات مستقبلية تشمل افتتاح معابر جديدة، تعزيز الأمن، وافتتاح "قصر العدل" في المنطقة لتحسين الخدمات القضائية.

وعزا هلالي تأخير تنفيذ بعض بنود الاتفاق إلى تحديات إعادة هيكلة المؤسسات، موضحاً أن محافظة الحسكة تضم أكثر من 60 مديرية تحتاج إلى إعادة ربط إداري بالمؤسسات الحكومية المركزية، خاصة مع وجود مؤسسات استحدثتها "قسد" وأخرى كانت معطلة لسنوات، مما تطلب معالجة إدارية دقيقة.

وفي قطاع التعليم، أكد هلالي تعيين مدير للتربية في الحسكة والبدء بترميم المدارس المتضررة. كما أشار إلى أن عودة نحو 2000 عائلة من أصل 8000 إلى منطقة عفرين قد ساهم في تخفيف الضغط عن المدارس، مؤكداً استمرار جهود عودة بقية النازحين.

وحول ما يشاع عن منح الجنسية، نفى هلالي صحة الأنباء المتداولة حول "توزيع الجنسية"، مؤكداً أن العمل يقتصر فقط على معالجة ودراسة طلبات الأشخاص "غير المسجلين" وفق إحصاءات الدولة، وبناءً على إجراءات قانونية وأمنية دقيقة وتفصيلية.