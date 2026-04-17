روسيا تعزز الدفاعات الجوية على ساحل بحر البلطيق بعد ضربات أوكرانية

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم روسيا تعزيز الدفاعات الجوية في مواقع حسّاسة في منطقة لينينغراد (شمال غرب) على ساحل بحر البلطيق، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي الجمعة، عقب ضربات أوكرانية على منشآت محلية للطاقة والموانئ.

وقال ألكسندر دروزدنكو في منشور على تلغرام في ختام اجتماع ضم الهيئات المعنية بالبنى التحتية الرئيسية "تقرّر تعزيز حماية المجال الجوي للمنطقة من هجمات المسيّرات".

وأشار إلى نشر فرق متنقّلة إضافية في محيط مؤسسات ومنشآت، تضم عناصر احتياط متطوّعين تعرض عليهم عقود عمل مدّتها ثلاث سنوات، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتعرّض مرفآن كبيران لتصدير السماد والنفط والفحم خصوصا في منطقة لينينغراد هما أوست-لوغا وبريمورسك لضربات متعدّدة من مسيّرات أوكرانية في الآونة الأخيرة.

وبالمقارنة مع الفترة عينها من 2025، انخفضت شحنات النفط إلى النصف في الأسبوع الذي أعقب هجوما بمسيّرات نفّذ في 23 آذار/مارس، بحسب تحليل مركز الأبحاث حول الطاقة والهواء النقيّ (Crea) وهو مجموعة بحثية مستقلّة مقرّها هلسنكي.

وتسعى كييف إلى تجفيف عائدات موسكو من المحروقات والتي تموّل مجهودها الحربي في أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات.

وكثّفت هجماتها على منشآت الطاقة الروسية في ظلّ الحرب في الشرق الأوسط التي أدّت إلى ارتفاع أسعار المحروقات، ما انعكس إيجابا على خزينة الدولة الروسية.