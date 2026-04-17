استشهاد 3 أشخاص في قصفٍ بالصواريخ والمسيّرات على مخيمٍ للاجئي شرقي كوردستان بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- تعرض مخيم يضم عوائل لاجئي شرقي كوردستان في محافظة أربيل، اليوم الجمعة، إلى هجوم مزدوج ومنسق استخدمت فيه الصواريخ والطائرات المسيرة، أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين.

وأفاد مراسل كوردستان24 بأن القصف استهدف مخيمات تقطنها عائلات مدنية، وأدى إلى استشهاد ثلاثة أعضاء من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من بينهم الشاب "شاهين آذربرزين" الذي قضى فور وقوع الهجوم، بينما نُقل والده "نادر آذربرزين" إلى المستشفى بحالة حرجة نتيجة إصابته البالغة.

كما أسفر القصف عن استشهاد شابتين هما "ندى ميري" و"سميرة اللهياري"، بالإضافة إلى وقوع إصابات أخرى بين سكان المخيم.

وفي تفاصيل الهجوم، صرح مدير مخيم (جژنيكان)، إسماعيل أرجمندي، لـ كوردستان24، أن الهجوم الذي نُفذ بطائرات مسيرة أدى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين كانوا قد عادوا إلى منزلهم داخل المخيم لقضاء بعض الاحتياجات الضرورية.

وأشار مراسل كوردستان24، إلى أن مخيم (جژنيكان) المخصص للمدنيين كان قد أُخلي من قاطنيه قبل نحو شهرين عقب سلسلة من الهجمات الصاروخية السابقة التي شهدتها المنطقة.

مبيناً أن هذا الاستهداف يعد الأول من نوعه الذي ينفذه الحرس الثوري الإيراني عبر الطائرات المسيرة ضد المخيم منذ بدء موجة التوترات الأخيرة في المنطقة.