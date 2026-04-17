سنتكوم: 10 آلاف جندي أميركي يفرضون حصاراً بحرياً شاملاً على الموانئ الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن انخراط أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي في تنفيذ عمليات "الحصار البحري" المفروض على إيران، في تصعيد لافت يهدف إلى عزل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية بشكل كامل.

وأكدت (سنتكوم) في بيان رسمي، أن المهام العملياتية لهذه القوات تتركز على اعتراض ومنع حركة الملاحة من وإلى السواحل الإيرانية، بما يشمل حظر دخول أو خروج أي قطع بحرية، وذلك في إطار استراتيجية تضييق الخناق البحري ضمن التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وبالتزامن مع البيان، نشرت القيادة المركزية لقطات مصورة تظهر مقاتلات من طراز (F/A-18E Super Hornet) وهي تنفذ طلعاتها من على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي تجري عملياتها في مياه المنطقة منذ يوم أمس 16 نيسان، معززةً بالمدمرة (USS Delbert D. Black).

يأتي هذا التحرك العسكري الضخم ونشر هذه التعزيزات النوعية، كمؤشر على توجه واشنطن لتشديد الضغوط الميدانية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب مراقبين، فإن هذه التحركات تهدف بالدرجة الأولى إلى ممارسة أقصى درجات الضغط لدفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات، بغية التوصل إلى اتفاق شامل ينهي حالة الصراع ويؤسس لاستقرار دائم في الشرق الأوسط.