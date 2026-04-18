استخبارات الحرس الثوري تعلن تفكيك شبكات تجسس استهدفت الاقتصاد والأمن في إيران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني عن كشف وتفكيك عدة خلايا مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا في ثلاث محافظات هي: أذربيجان الشرقية، وكرمان، ومازندران.

ووفقاً لبيان الحرس الثوري، فإن هذه الخلايا كانت تعمل على التجهيز لهجمات عسكرية معادية من خلال بناء شبكات مسلحة، والقيام بأعمال تجسس، وتخريب الوضع الاقتصادي في الأسواق، وتهريب البضائع، ونشر الدعاية الاقتصادية المغرضة، فضلاً عن تنظيم أعمال شغب في الشوارع.

وفي محافظة أذربيجان الشرقية، اعتقلت الاستخبارات 7 أشخاص من الموالين للنظام الملكي (أنصار الشاه)، متهمين بتوفير الأسلحة وإرسال معلومات وإحداثيات لمواقع مراكز حساسة إلى قياداتهم في الخارج.

أما في محافظة مازندران، فقد اعتُقِل 69 شخصاً من الموالين للنظام الملكي والذين تربطهم صلات بإسرائيل، وضُبطت في مخابئهم كميات من الأسلحة الخفيفة والبيضاء وأجهزة اتصال.

وفي محافظة كرمان، أعلن البيان عن تفكيك شبكة تضم 51 شخصاً من العناصر الرئيسية وجواسيس الأعداء، وشملت العمليات:

اعتقال 3 فرق تجسس تابعة لأجهزة استخبارات أجنبية.

اعتقال فريقين مرتبطين بـ "البهائية".

تفكيك خلية عملياتية مسلحة مكونة من 4 أفراد تابعين للملكيين.

اعتقال 6 أعضاء إعلاميين مرتبطين بشبكة "إيران إنترناشيونال".

واختتم البيان بالإشارة إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا على تواصل مع جهات خارجية، بهدف ضرب استقرار السوق وتحريض الشارع لإثارة الفوضى والاضطرابات.