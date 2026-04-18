زوارق عسكرية إيرانية تطلق النار على ناقلة في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان 24)- أفادت هيئة بريطانية للأمن البحري بأن زوارق عسكرية إيرانية أطلقت النار السبت على ناقلة في مضيق هرمز، بعد إعلان القوات المسلحة الإيرانية إعادة إغلاق الممر أمام الملاحة.

وأبلغ قبطان الناقلة عن اقتراب زورقين تابعين للحرس الثوري الإيراني منها على بعد 37 كيلومترا شمال شرق عُمان.

ووفق بيان هيئة التجارة البحرية البريطانية "يو كي أم تي أو"، فإن الزورقين "أطلقا النار على الناقلة" من دون أي تحذير عبر اللاسلكي.

وأضاف البيان أن "الناقلة وطاقمها بخير، والسلطات تحقق في الحادث".