خطيب زاده: طهران لن تسلم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة تحت أي ظرف

أربيل (كوردستان24)- أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، موقف بلاده المتشدد تجاه الولايات المتحدة، مؤكداً خلال مشاركته في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" أن طهران لا تعتزم الدخول في أي جولة مفاوضات جديدة مع واشنطن.

وأوضح خطيب زاده أن استمرار المواقف الأمريكية التصعيدية يحول دون رغبة إيران في استئناف الحوار، مشدداً بقوله: "تاران لن تسلم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال". كما اتهم الإدارة الأمريكية بـ "خيانة الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن إيران انخرطت في المفاوضات السابقة بنوايا حسنة، إلا أن الجانب الأمريكي لم يلتزم بتعهداته.

وفيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، أكد المسؤول الإيراني حرص بلاده على بقاء مضيق هرمز مفتوحاً وتسهيل حركة السفن، متهماً واشنطن بمحاولة تقويض المسارات الدبلوماسية. ووجه خطيب زاده تحذيراً شديد اللهجة قائلاً: "إن عهد الاحتلال قد انتهى، والحروب لا تخلف نتائج إيجابية، ولكن إذا أُجبرنا، فسنرد بكل قوتنا على أي هجوم يستهدفنا".

كما شن خطيب زاده هجوماً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفاً تصريحاته بأنها "كثيرة ومتناقضة". وفي سياق إقليمي، اتهم إسرائيل بالسعي لتنفيذ مشروع "إسرائيل الكبرى" ومحاولة تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، مؤكداً أن إيران ستستمر في الدفاع عن استقرار المنطقة ولن تلتزم إلا بالقرارات التي تتماشى مع القوانين الدولية.

واختتم نائب وزير الخارجية الإيراني تصريحاته بالتأكيد على أن زمن فرض الإرادات والعقوبات قد ولى، قائلاً: "لا يمكن لأحد بعد الآن فرض عقوبات على إيران أو إملاء مشيئته على طهران؛ سنواصل حماية حقوقنا وسنتعامل مع التطورات المستقبلية بحذر وحزم أكبر".