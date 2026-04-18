دول مجلس التعاون الخلیجی ترحب بإدانة فرض إيران رسوماً لعبور هرمز

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بإدانة اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية فرض إيران رسوماً على السفن العابرة لمضيق هرمز.

وقال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان: "نرحب بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية، الذي اعتمد أثناء دورتها الـ113، الذي أدان بشدة إغلاق إيران مضيق هرمز، إلى جانب هجماتها وتهديداتها للسفن في المنطقة، واعتداءاتها على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن".

كما رحب بإدانة اللجنة لتهديدات إيران المرتبطة بزرع الألغام في مضيق هرمز ومحيطه، مشيداً بدور الإمارات في إعداد هذا القرار "المهم الذي اعتمدته اللجنة"، مؤكداً أهمية تنفيذ المجتمع الدولي لهذا القرار وفقاً للقانون الدولي، وضمان مرور السفن عبر المضيق دون عوائق.



المصدر: الوکالات