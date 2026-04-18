طهران تلوّح بإغلاق مضيق هرمز وتدرس مقترحات أمريكية نُقلت عبر باكستان

أربيل (كوردستان24)- في تصعيد لافت للتوترات الإقليمية، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني عن حزمة من المواقف السياسية والعسكرية الحاسمة، كشف خلالها عن وساطة باكستانية لنقل مقترحات أمريكية جديدة، ملوحاً في الوقت ذاته بفرض سيطرة تامة وإغلاق كامل لمضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة إذا استمر ما وصفه بـ "الحصار البحري".

المسار الدبلوماسي والمفاوضات

وعلى الصعيد الدبلوماسي والمفاوضات الجارية، كشف مجلس الأمن القومي الإيراني أن طهران تعكف حالياً على دراسة مقترحات أمريكية جديدة، أوصلها قائد الجيش الباكستاني إلى القيادة الإيرانية، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تصدر أي رد رسمي على هذه المقترحات حتى الآن.

وأوضح المجلس، في تصريحاته، أن المفاوضات التي جرت في باكستان شهدت طرح "العدو" لمطالب جديدة تم وصفها بـ "المفرطة" والمبالغ فيها. وأكد أن الوفد الإيراني المفاوض تصدى لهذه المطالب بموقف حازم، رافضاً تقديم أي تنازلات تتجاوز الخطوط الحمراء لطهران.

ورقة "مضيق هرمز" والحصار البحري

وفيما يتعلق بالملف الأمني وحركة الملاحة البحرية، وجه المجلس رسالة تحذير شديدة اللهجة، مؤكداً عزم بلاده التام على إحكام السيطرة على حركة المرور عبر مضيق هرمز، وربط هذا الإجراء بـ "انتهاء الحرب بشكل نهائي".

وحذر المجلس صراحة من أنه في حال واصلت الأطراف المعادية فرض "حصار بحري"، فإن إيران ستتخذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، تتمثل في التراجع عن التسهيلات الحالية ومنع حتى "الفتح المشروط والمحدود" للمضيق، ما ينذر بتداعيات كبرى على حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية.