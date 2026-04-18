غرامات مرورية "مليارية" تثير استياء الشارع العراقي.. مواطنون يشكون من أرقام خيالية

أربيل (كوردستان24)- أثارت وثيقة رسمية كشف عنها أحد نواب البرلمان العراقي، جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية، بعد أن بيّنت تحقيق مديرية المرور العامة أرقاماً مالية "مليارية" كواردات ناتجة عن الغرامات المالية المفروضة على المركبات. هذا الكشف دفع العديد من أصحاب السيارات للحديث مجدداً عن ملف الغرامات، واصفين إياها بـ "الظالمة" والمبالغ فيها.

صدمة في الشارع وغياب للإشعارات

عبّر عدد من السائقين والمواطنين عن استيائهم الشديد من آلية رصد المخالفات عبر الكاميرات الذكية. وأشار أحد المواطنين في حديثه للوكالة إلى أن الغرامات باتت "غريبة وخيالية"، والمشكلة الأكبر تكمن في عدم علم المواطن بتسجيل المخالفة ضده.

وأضاف: "رغم امتلاك مديرية المرور لقاعدة بيانات كاملة تشمل أرقام هواتف أصحاب السيارات، إلا أننا لا نتلقى أي إشعارات نصية تخبرنا بالمخالفة، مما يؤدي إلى تراكم الغرامات ومضاعفتها دون علمنا".

وفي قصة تعكس حجم المعاناة، أوضح مواطن آخر بحسرة أن سيارته التي لا تتجاوز قيمتها الفعلية في السوق (3 ملايين دينار عراقي)، قد تم حجزها بعد أن تراكمت عليها غرامات مرورية وصلت إلى (12 مليون دينار)، مؤكداً عجزه التام عن تسديد مبلغ يفوق قيمة مركبته بأضعاف.

المرور العامة: نحن جهة تنفيذية وباب الاعتراض مفتوح

في المقابل، دافعت مديرية المرور العامة عن موقفها، مؤكدة أنها تعمل وفق الأطر القانونية. وأوضح العقيد حيدر شاكر، مدير علاقات واعلام المرور، أن مديرية المرور هي "جهة تنفيذية وخدمية تعمل على تطبيق القوانين المشرّعة فقط".

ورداً على الشكاوى، أشار المسؤول الأمني إلى أن "من حق أي سائق لا يقتنع بالغرامة المفروضة عليه التوجه إلى لجان الاعتراض لتقديم شكواه"، معتبراً في الوقت ذاته أن "أغلب الأصوات التي تخرج لمناشدة الرأي العام والاعتراض على هذا الموضوع، هي في الأساس لأشخاص مخالفين لقواعد السير والمرور".

دعوات لتشريع قانون جديد

مع استمرار هذا السجال، يبقى ملف الغرامات المرورية من أكثر الملفات شائكة بين السائقين ومديرية المرور، خاصة مع تسجيل غرامات ضخمة على بعض الأفراد.

ويشير خبراء في القانون إلى أن الأزمة الحالية لن تُحل جذرياً إلا بتشريع قانون مروري جديد، يكون أكثر عدالة ويراعي في مواده حجم الدخل المادي للفرد العراقي بما يتوازى مع قيمة الغرامة المفروضة.

تقریر: سیف علي – كوردستان24 - بغداد