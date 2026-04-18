إصابة قائممقام كركوك إثر هجوم أثناء حملة لإزالة التجاوزات

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر في قائممقامية كركوك كوردستان 24، بإصابة قائممقام مركز كركوك، فلاح يايجلي، جراء هجوم تعرض له أثناء حملة لهدم منازل مشيدة بشكل غير قانوني (تجاوز) في المنطقة الواقعة خلف ساحة المعارض.

ووفقاً للمصدر، كان يايجلي يتواجد داخل سيارته في حي "العادلين" للإشراف على إزالة التجاوزات، حينما أقدمت مجموعة من الأشخاص على مهاجمته مستخدمين الحجارة والعصي، مما أدى إلى إصابته.

وأشار المصدر إلى أن إصابة فلاح يايجلي طفيفة، وأنه توجه إلى مركز شرطة "تسعين" لتقديم شكوى قانونية، مؤكداً أنه لم يتم اعتقال أي من المهاجمين حتى الآن.

وكان مجلس محافظة كركوك قد قرر الخميس الماضي إعفاء قائممقام المركز من منصبه، وتعيين "آفيستا محمد" (من الاتحاد الوطني الكوردستاني) بدلاً عنه، على أن تباشر مهامها رسمياً يوم الأحد المقبل.