مقتل سائقين لـ"اليونيسف" برصاص إسرائيلي في غزة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن الجيش الإسرائيلي قتل سائقَي شاحنتين من المتعاقدين معها عند نقطة تعبئة مياه في شمال قطاع غزة، مما اضطر المنظمة الدولية إلى تعليق عملياتها الحيوية في المنطقة.

وأفادت المنظمة، في بيان رسمي، بأن الهجوم وقع في منطقة "المنصورة" بمدينة غزة، وأسفر أيضاً عن إصابة شخصين آخرين.

وأوضح البيان أن إطلاق النار استهدف الطاقم أثناء تأدية "عمليات نقل المياه الروتينية"، مؤكدةً أن التحرك كان يجري وفق الإجراءات المعتادة ودون أي تغيير في خط سير الرحلة المتفق عليه.

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على "مسلحين مشتبه بهم" في منطقة يُطلق عليها "الخط الأصفر"، وهي المنطقة الفاصلة بين المواقع الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وبقية أنحاء القطاع، مشيراً إلى أن الحادث قيد التحقيق.

وأشارت "اليونيسف" إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه النقطة، حيث تُستخدم عدة مرات يومياً لتزويد مئات الآلاف من سكان مدينة غزة بالمياه الصالحة للشرب عبر خط إمداد "ميكوروت". وأكدت المنظمة تعليق كافة أنشطتها في هذا الموقع إلى حين ضمان استعادة الأمن وتوفر ضمانات لسلامة طواقمها.



المصدر: AP