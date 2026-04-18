إيران تعلن ارتفاع حصيلة الحرب الى نحو 3500 قتيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى في إيران السبت أن ما يناهز 3500 شخص قتلوا في الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية أواخر شباط/فبراير.

ونقلت وكالة إيسنا عن رئيس المؤسسة أحمد موسوي قوله "تم فتح ملف لـ3468 شهيدا سقطوا خلال النزاع الأخير".

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها منظمة الطب الشرعي في 12 نيسان/أبريل، أفادت بمقتل 3375 شخصا.

أما منظمة "وكالة ناشطي حقوق الإنسان" (هرانا) غير الحكومية، ومقرها في الولايات المتحدة، فأحصت حتى السابع من نيسان/أبريل، مقتل ما لا يقل عن 3636 شخصا، بينهم 1701 مدني من ضمنهم ما لا يقل عن 254 طفلا، إضافة الى 1221 عسكريا، و714 آخرين لم يحدد وضعهم.

ويسري بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وقف لإطلاق النار مدته أسبوعان، دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 نيسان/أبريل في إطار وساطة تقودها باكستان، تشمل مباحثات ترمي الى وضع حد نهائي للحرب.

ونظرا للقيود المفروضة على وسائل الإعلام، يتعذّر على وكالة فرانس برس الوصول إلى مواقع الضربات والتحقّق من حصيلة القتلى على نحو مستقلّ.

AFP