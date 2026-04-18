الشرطة البريطانية تنفي وجود مواد خطرة قرب سفارة إسرائيل في لندن

أربيل (كوردستان24)- قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت 18 نیسان/ابریل 2026، إنها لم تعثر على أي مواد خطرة ضمن الأغراض التي عُثر عليها قرب السفارة الإسرائيلية في لندن، وإنها أعادت فتح حدائق كنسينغتون، بعد التحقيق في ادّعاء نُشر على الإنترنت يفيد باستهداف الموقع بطائرات مسيرة.

وكانت مجموعة تعرف باسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية"، المؤيدة لإيران، قد نشرت مقطعا مصورا تضمن لقطات لطائرات مسيرة وشخصين يرتديان ملابس واقية، بالإضافة إلى رسالة تفيد باستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن.

وقال أحد قادة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن :"رغم أن السفارة الإسرائيلية لم تتعرض لهجوم، فإننا نواصل العمل من كثب مع السفارة وفريق أمنها لضمان سلامة الموقع وأمنه".

وأضافت الشرطة: "على الرغم من أن الأغراض التي عُثر عليها وُصفت بأنها غير خطرة، فإننا نواصل التحقيق لمعرفة ما إذا كان لها أي صلة بالفيديو المنشور على الإنترنت".



