الجيش الإسرائيلي يواصل تفجير المنازل في بنت جبيل

أربيل (كوردستان24)- أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ، الیوم السبت 18 نیسان/ابریل 2026، عمليات هدم وتفجير جديدة في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث لا تزال قواته تتمركز رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ.

وأوردت الوكالة: "يكرر الجیش الإسرائيلي عمليات تفجير المنازل في مدينة بنت جبيل"، مشيرة إلى عمليات مماثلة طالت بلدات حدودية أخرى مثل الخيام ومركبا والطيبة.

وأظهرت صور التقطتها وكالة "فرانس برس" خلال الأيام الماضية دماراً واسعاً في قريتين حدوديتين على الأقل، كما رصدت جرافات وآليات هندسية وهي تقوم بهدم مبانٍ في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق السبت، إقامة "خط أصفر" فاصل في جنوب لبنان، على غرار الخط الفاصل في قطاع غزة، محذراً من تجاوز القوات الإسرائيلية لهذا الخط، معلناً في الوقت ذاته استهداف عناصر من حزب الله في المنطقة.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعيد إعلان الاتفاق، على أن تل أبيب ستبقي قواتها في منطقة بعمق يصل إلى 10 كيلومترات، في حين صرّح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأن العملية العسكرية "لم تنتهِ بعد".

وأوضح كاتس أن "المنطقة الأمنية قد تم تطهيرها من المسلحين والأسلحة، وهي خالية من السكان، وسيستمر العمل لتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المنازل في قرى الخطوط الأمامية التي تحولت إلى معاقل عسكرية".



