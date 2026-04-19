قاليباف يقول إن المفاوضات مع الولايات المتحدة أحرزت تقدما لكن الاتفاق النهائي لا يزال "بعيدا"

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف السبت، إن محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة "أحرزت تقدما"، لكنها لم تصل إلى حد التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد قالبياف الذي شارك في محادثات الأسبوع الماضي في إسلام آباد "لا نزال بعيدين عن النقاش النهائي"، مضيفا في مقابلة مع التلفزيون الإيراني "أحرزنا تقدما في المفاوضات لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة وبعض القضايا الجوهرية العالقة".

وأوضح قاليباف أنه خلال اجتماع إسلام آباد، وهو أعلى مستوى من المحادثات بين البلدين منذ الثورة الإيرانية عام 1979، أكدنا أنه "ليس لدينا أي ثقة بالولايات المتحدة".

وتابع "على أميركا أن تقرر كسب ثقة الشعب الإيراني"، مضيفا "عليهم التخلي عن الأحادية ونهجهم بفرض الاملاءات".

وقال "إذا كنا قد قبلنا بوقف إطلاق النار، فذلك لأنهم قبلوا مطالبنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تنتهي الهدنة التي استمرت أسبوعين الأربعاء ما لم يتم تمديدها.

أضاف قاليباف "حققنا النصر في الميدان"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها وإيران هي من تسيطر على مضيق هرمز الاستراتيجي.

