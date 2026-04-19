مقتل فتى وسقوط جرحى في قصف استهدف شمال أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات المحلية في مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، اليوم الأحد، عن مقتل فتى في السادسة عشرة من العمر وإصابة أربعة آخرين (ثلاث نساء ورجل) جراء هجوم استهدف المدينة.

وأكد رئيس الإدارة المحلية، دميترو بريينسكي، عبر تلغرام، أن الغارات تسببت في أضرار جسيمة مست سبعة منازل ومبنيين حكوميين.

تأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة استهدافات مكثفة طالت منشآت الطاقة في المنطقة خلال الأسبوع الجاري، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف السكان.

ويُعد هذا التصعيد استمراراً لموجة العنف التي بلغت ذروتها ليل الأربعاء الماضي، حيث أسفرت الغارات عن مقتل 19 شخصاً في مناطق متفرقة، أبرزها العاصمة كييف ومدينة أوديسا، في واحدة من أعنف الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة.

على الصعيد الدبلوماسي، يشهد مسار المفاوضات بين موسكو وكييف حالة من الشلل التام؛ حيث يرى مراقبون أن النزاع في أوكرانيا دخل مرحلة الجمود منذ اندلاع المواجهة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى في أواخر فبراير الماضي، مما أدى إلى تشتت التركيز الدولي وتعقيد فرص الوصول إلى حل سلمي."