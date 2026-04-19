شرطة ترينيداد وتوباغو تحقّق في التخلّص غير القانوني من 56 جثة

أربيل (كوردستان 24)- فتحت شرطة ترينيداد وتوباغو تحقيقاً موسعاً بعد اكتشاف مروع لـ 56 جثة، من بينها جثث 50 طفلاً رضيعاً، يبدو أنه تم التخلص منها بطريقة غير قانونية في مقبرة ببلدة 'كوموتو'، الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من العاصمة بورت أوف سبين.

وأوضحت الشرطة في بيان رسمي أن الجثث الأخرى تعود لأربعة رجال وامرأتين، حيث عُثر مع بعضهم على وثائق ثبوتية، بينما ظهرت على جثتين آثار تشريح طبي سابق.

وتشير التحقيقات الأولية إلى فرضية 'التخلص غير القانوني من جثث مجهولة الهوية'، فيما تجري المعامل الجنائية تحليلات إضافية لتحديد مصدر هذه الجثث وكشف ملابسات الحادثة.

من جانبه، وصف مفوض الشرطة، أليستر غيفارو، الواقعة بأنها 'مقلقة للغاية'، مؤكداً التزام الجهاز بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.

تأتي هذه الحادثة في وقت تعاني فيه البلاد من اضطراب أمني؛ إذ لا تزال ترينيداد وتوباغو تصارع معدلات جريمة مرتفعة أدت برئيسة الوزراء، كاملا بيرساد-بيسيسار، إلى إعلان حالة الطوارئ في مارس الماضي بعد تصاعد أعمال العنف مجدداً.