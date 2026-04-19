وول ستريت جورنال: واشنطن تتوقع "انفراجة قريبة" مع إيران.. وتكشف كواليس إدارة ترمب للأزمة العسكرية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تتجه الأنظار نحو مسار دبلوماسي جديد بين واشنطن وطهران، حيث نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في البيت الأبيض توقعاتهم بحدوث "انفراجة" في المفاوضات مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرين إلى تطلع الإدارة الأمريكية لإجراء مزيد من المحادثات في العاصمة الباكستانية.

وبالتزامن مع هذه التطورات الدبلوماسية، كشفت الصحيفة الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، تفاصيل مثيرة حول كواليس إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب للأزمة مع طهران. وأوضحت المصادر أن ترمب كان يرى في الانتصار على إيران "فرصة تاريخية لإعادة تشكيل النظام العالمي"، إلا أن حسابات التكلفة البشرية كانت تحكم قراراته الميدانية.

وفي هذا السياق، أكدت المصادر أن ترمب عارض بشدة أي خطط عسكرية من شأنها رفع الخسائر في صفوف القوات الأمريكية، كاشفةً أنه رفض مقترحاً للسيطرة على جزيرة "خارك" الإيرانية الاستراتيجية، معللاً ذلك بأن الجنود الأمريكيين سيصبحون "أهدافاً سهلة".

وعلى الصعيد العملياتي، نقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب كان يتابع سير العمليات العسكرية ضد إيران "لحظة بلحظة"، معتمداً في قياس نجاحها على عدد الأهداف المُدمرة. كما أبدى الرئيس السابق امتعاضه وانتقاده الشديد لغياب الدعم الأوروبي لبلاده، لا سيما عقب حادثة إسقاط طائرة وفقدان طيارين أمريكيين في إيران.

وعن الخطاب التصعيدي الذي تبناه ترمب حينها، خاصة تهديده بـ "إنهاء الحضارة الإيرانية"، أوضح المسؤولون أن ذلك المنشور كان "مرتجلاً" ولم يكن جزءاً من استراتيجية الأمن القومي المعتمدة. وأضافوا أن الهدف الحقيقي لترمب من وراء هذه التهديدات كان "تخويف الإيرانيين ودفعهم لإنهاء الصراع".

من جهتها، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن العمليات التي نُفذت ضد طهران، واصفة إياها بـ "النبيلة"، ومؤكدة أنها حققت هدفها الاستراتيجي المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي.