طهران لم توافق بعد على نص الاتفاق مع الولايات المتحدة

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أربيل (كوردستان24)- ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلاً عن مصدر لم تسمّه، اليوم الخميس 11 حزیران/یونیو 2026، أن طهران لم توافق بعد على نص أي اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقالت فارس، نقلاً عن مصدر مطلع مقرب من الفريق التفاوضي الإيراني: "لم تتم الموافقة على أي نص لمذكرة تفاهم أولية مع الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق إلغاء الضربات المقررة على إيران، وألمح إلى إمكانية توقيع اتفاق مع طهران.

ونشر ترامب على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بناءً على وصول المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها، فقد ألغيت الضربات والقصف المقررة على إيران هذا المساء".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من إيران بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.

ونفت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية تصريح ترامب، قائلةً إن الرئيس الأمريكي أدلى بتصريحات مماثلة في الماضي دون أي نتيجة.

وجاء في البيان: "إلى حين إعلان ايران عن أي تفاهم محتمل، ينبغي اعتبار أي تصريحات من ترامب في هذا الشأن بمثابة تصريحاته السابقة".

وتتبادل طهران وواشنطن مقترحات لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط وأجّجت منطقة الشرق الأوسط.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجانبين رغم سريان وقف إطلاق نار هش منذ 8 نيسان الماضي.