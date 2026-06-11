طهران تعلن تأجيل جنازة "خامنئي" إلى أواخر حزیران.. والسبب مراسم "عاشوراء"

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أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، اليوم الخميس حزیران 2026، عن تأجيل مراسم الجنازة الرسمية للمرشد الأعلى الراحل، علي خامنئي، إلى نهاية شهر حزیران أو أوائل تموز المقبل.

وكانت السلطات الإيرانية قد خططت سابقاً لإقامة المراسم التي تستمر ثلاثة أيام في أوائل شهر محرم بداية حزیران، إلا أن زاكاني أوضح في تصريح نقلته وكالة "فارس" للأنباء، أن القرار اتُّخذ لتأجيل التشييع إلى ما بعد الأيام العشرة الأولى من شهر محرم.

وعزا زاكاني هذا التأجيل لإتاحة الفرصة للمواطنين لإتمام مراسم العزاء السنوية للإمام الحسين (ذكرى عاشوراء). وبموجب هذا التعديل، من المقرر أن تجري الجنازة في العشرة الثانية من شهر محرم، وتحديداً في الفترة ما بين 26 حزیران و5 تموز.

وتتوقع سلطات العاصمة طهران حضوراً حاشداً يصل إلى 20 مليون شخص للمشاركة في وداع المرشد الراحل الذي قاد الجمهورية الإسلامية لمدة تقارب 37 عاماً.

يُذكر أن علي خامنئي كان قد قُتل في منزله بوسط طهران في 28 شباط الماضي إثر ضربات أمريكية إسرائيلية في اليوم الأول من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وكان قد تم تأجيل جنازة رسمية كانت مقررة في 4 اذار الماضي بسبب ظروف الحرب المستمرة.