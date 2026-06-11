للمرة الثانية خلال أسبوع.. الكويت تعلن إصابة رادار مطارها الدولي في هجوم إيراني جديد

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الكويتية، صباح اليوم الخميس11 حزیران/یونیو 2026، تعرض مطار الكويت الدولي لهجوم إيراني أدى إلى وقوع إصابات بشرية وأضرار مادية في أنظمة الملاحة، مما تسبب في إغلاق مؤقت للمجال الجوي الكويتي قبل إعادة فتحه لاحقاً أمام حركة الطيران التجاري.

تفاصيل الهجوم والأضرار:



وفي خطاب وجهته الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، أكدت السلطات أن الهجوم استهدف بشكل مباشر رادار المطار. وأوضح البيان أن القصف أسفر عن "وقوع إصابات بين الأفراد وأضرار مادية جسيمة طالت مرافق الرادار والمعدات وأنظمة إدارة حركة المرور الجوية".

سياق التصعيد العسكري:



ويُعد هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف المطار الدولي الوحيد في البلاد خلال ثمانية أيام؛ حيث سبقه هجوم بطائرة مسيرة في الثالث من يونيو الجاري أسفر عن مقتل مقيم هندي وإصابة 63 آخرين.

ميدانياً، أفاد الجيش الكويتي بأن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع "أهداف جوية معادية"، وذلك في أعقاب هجمات جديدة شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف داخل إيران.

الموقف الدبلوماسي الكويتي:



من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً أعربت فيه عن "إدانة واستنكار دولة الكويت للهجمات الإيرانية المتكررة". كما نفت الكويت وبشكل قاطع الاتهامات الإيرانية التي زعمت فيها طهران أن الكويت والبحرين سمحتا للولايات المتحدة باستخدام أراضيهما لشن هجمات ضد ناقلة نفط وجزيرة إيرانية. ورداً على هذه التوترات، طلبت الكويت من اثنين من موظفي السفارة الإيرانية مغادرة البلاد.

يأتي هذا التصعيد رغم سريان اتفاق وقف إطلاق نار (هش) دخل حيز التنفيذ في 8 أبريل الماضي. وبينما تتبنى إيران استراتيجية استهداف البنية التحتية المدنية والمطارات في دول الخليج، تدعي طهران أن عملياتها تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية، مشيرة إلى قاعدة "علي السالم" الجوية في الكويت ومقر القيادة البحرية الأمريكية في البحرين، دون التطرق في بياناتها الرسمية إلى استهداف المطارات المدنية.



المصدر: وکالات