ترامب يعلن إلغاء ضربات عسكرية ضد إيران بعد "اتفاق شامل" شمل أطرافاً إقليمية

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تطور مفاجئ، عن إلغاء الضربات الجوية والقصف الذي كان مقرراً استهداف إيران به مساء اليوم، مشيراً إلى حدوث انفراجة في المحادثات وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية.

وقال ترامب في تصريح عبر حسابه الرسمي، إن المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية نالت موافقة القيادة العليا في طهران، مؤكداً أن النقاط النهائية والمسودات المقترحة تمت الموافقة عليها "مفهوماً وتفصيلاً" من قبل جميع الأطراف المعنية.

وبحسب تصريح الرئيس الأمريكي، فإن هذا الاتفاق لم يقتصر على واشنطن وطهران فحسب، بل حظي بموافقة مجموعة واسعة من الدول الفاعلة في المنطقة، شملت كلاً من: إسرائيل، السعودية، الإمارات، قطر، تركيا، باكستان، البحرين، الكويت، الأردن، ومصر، بالإضافة إلى دول أخرى.

ورغم وقف العمليات العسكرية الوشيكة، أكد ترامب أن "الحصار البحري سيبقى سارياً وبكامل قوته" إلى حين إتمام الصفقة بشكل نهائي. واختتم الرئيس الأمريكي تصريحه بالإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان توقيع الاتفاق في وقت قريب جداً، واصفاً ما جرى بـ "الصفقة" (Transaction) التي شارفت على الانتهاء.