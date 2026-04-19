جنايات البصرة تقضي بإعدام تاجر مخدرات ضبطت بحوزته كميات من الكريستال

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق مدان بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة، بعد ضبط كميات كبيرة من الكريستال كانت بحوزته.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، بأن المدان ضُبط متلبساً بحيازة 5 كيلو غرامات من مادة "المثيل أمفيتامين" المخدرة (المعروفة محلياً بالكريستال).

مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت قصده من الحيازة هو المتاجرة بها وبيعها للمتعاطين.

وأضاف البيان أن الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وذلك في إطار الجهود القضائية المستمرة لردع شبكات المتاجرة بالسموم والمؤثرات العقلية في البلاد.