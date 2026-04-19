دمشق تعلن إحباط مخطط لإطلاق صواريخ عبر الحدود وتتهم حزب الله

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات السورية، اليوم الأحد، عن نجاح أجهزتها الأمنية في إحباط مخطط يهدف إلى إطلاق صواريخ باتجاه أهداف "خارج الحدود"، موجهةً أصابع الاتهام إلى خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني بالوقوف وراء العملية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله، إن الاستخبارات العامة وقوى الأمن الداخلي تمكنت من كشف وتفكيك "خلية تخريبية" كانت تعتزم تنفيذ هجمات صاروخية بهدف "زعزعة الاستقرار"، دون الكشف عن الموقع الجغرافي الدقيق للعملية أو الوجهة التي كانت تستهدفها الصواريخ.

يأتي هذا الإعلان في سياق سياسي حساس، حيث تتبنى السلطات السورية الجديدة التي تولت زمام الأمور أواخر عام 2024 موقفاً متحفظاً تجاه النفوذ الإيراني ونشاط حزب الله في البلاد، بعد سنوات طويلة من قتال الحزب إلى جانب النظام السابق.

تزامن هذا التطور الأمني مع سريان وقف إطلاق نار "هش" بين حزب الله وإسرائيل في لبنان منذ منتصف ليل الخميس الماضي.

وفيما أعلن حزب الله مراراً في وقت سابق انتهاء نشاطه العسكري في سوريا ما بعد مرحلة الأسد، تؤكد التقارير الأمنية السورية استمرار ملاحقة شبكات تهريب السلاح والمخدرات والمحروقات عبر الحدود الجبلية الوعرة الممتدة لأكثر من 300 كيلومتر.

وهذا الاتهام ليس الأول من نوعه في الأسابيع الأخيرة؛ إذ أعلنت الداخلية السورية الأسبوع الماضي عن توقيف خمسة أشخاص خططوا لاستهداف شخصية دينية بدمشق ولهم صلة بالحزب.

كما كشفت في فبراير الماضي عن تفكيك خلية في منطقة "المزة" استخدمت أسلحة مصدرها الحزب، وهي اتهامات دأب الحزب على نفيها جملة وتفصيلاً.