بقائي: الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية "جريمة حرب" وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن ما تسمى بـ "عمليات الحصار" التي تفرضها الولايات المتحدة على الموانئ والسواحل الإيرانية، لا تمثل فقط خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة باكستانية، بل هي عمل غير قانوني وإجرامي.

وأوضح بقائي أن هذا الحصار ينتهك المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، ويُعد "عملاً عدوانياً" وفقاً للمادة (3/ج) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974. وشدد المتحدث على أن تعمد واشنطن فرض "عقاب جماعي" على الشعب الإيراني يرقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.