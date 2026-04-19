أهالي "كريات شمونة" يطالبون بمواصلة العمل العسكري ويرفضون وقف إطلاق النار

أربيل (كوردستان24)- تظاهر سكان بلدة كريات شمونة الحدودية الإسرائيلية المنكوبة بشدة أمام السفارة الأمريكية احتجاجًا على وقف إطلاق النار.

وتوجه نحو 150 من سكان كريات شمونة، الواقعة قرب الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، إلى القدس يوم الأحد للتظاهر ضد وقف إطلاق النار مع حزب الله.

بدأ وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب لمدة عشرة أيام يوم الجمعة، ويهدف إلى دعم وقف إطلاق نار أوسع بين الولايات المتحدة وإيران.

أعرب سكان شمال إسرائيل، الذين تعرضت بلداتهم لقصف صاروخي متواصل من حزب الله، عن غضبهم إزاء الهدنة، مؤكدين أن حزب الله لا يزال يشكل تهديدًا ولم يتم نزع سلاحه.

وقال أفيخاي شتيرن، رئيس بلدية كريات شمونة: "حان الوقت لإزالة هذا التهديد عن كاهل سكان الشمال".

وقالت إحدى المتظاهرات، عينات درداري، إنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة" لأن الجيش الإسرائيلي اضطر إلى وقف هجومه على حزب الله. وأضافت: "نريد الأمن، أريد الأمن في بيتي، أريد الأمن لأطفالي".



