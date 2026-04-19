البحرين تعيد النظر في جنسية من يُعتبرون تهديدًا لأمنها

أربيل (كوردستان24)- أكد الملك حمد بن عيسى، العاهل البحريني، أن بلاده بدأت فوراً تنفيذ ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، و"إعادة النظر بمستحقي المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها"، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة في خضم الأوضاع الراهنة، وذلك في تحرك عملي للمنامة عقب إطاحة أجهزتها الأمنية بعدد من الأشخاص إثر تخابرهم مع الحرس الثوري الإيراني، وتشكيل البعض منهم خلايا إرهابية، إذ تلقوا تكليفات مباشرة برصد مواقع حيوية داخل البحرين، وجمع معلومات استخباراتية دقيقة عنها

في الإطار ذاته، شدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بأن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المرحلة المقبلة بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة عبر وضع البرامج المناسبة لمعالجة أية نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً، بالإضافة إلى البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته.

وتُعدّ البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، من أكثر الدول تضررًا من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقد اعتقلت السلطات في هذه الجزيرة الصغيرة ذات الأغلبية الشيعية، والتي يحكمها نظام ملكي سني، العديد من الأشخاص خلال الحرب.



المصدر: العربیة-الحدث