طهران ترفض إرسال وفدها المفاوض وتشترط رفع "الحصار البحري" للجلوس مع واشنطن

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مصادر إيرانية، اليوم، أن الجمهورية الإسلامية ليس لديها أي نية حتى هذه اللحظة لإرسال وفد لمفاوضة الجانب الأمريكي، مؤكدة أن استمرار التهديدات والحصار يحول دون استئناف المحادثات.

ونقلت وكالة "تسنيم"، أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني استمر خلال الأيام الماضية، وذلك في أعقاب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات. وأوضحت المصادر أن هذه المراسلات تأتي استكمالاً لما جرى في الجولة السابقة، والتي انتهت دون نتائج ملموسة بسبب ما وصفته بـ"الأطماع والمطالب التعجيزية" للإدارة الأمريكية.

وشدد الفريق الإيراني المفاوض على موقف طهران الثابت، مؤكداً أنه "لا مفاوضات في ظل الحصار". وجاء في الموقف الإيراني: "طالما أن إعلان الرئيس ترامب بشأن فرض حصار بحري على إيران قائماً، فلن يكون هناك أي وفد مفاوض أو محادثات جديدة".

ويأتي هذا الموقف الإيراني رداً على التطورات الأخيرة والتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يعقد الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وإنهاء حالة التوتر.



المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة