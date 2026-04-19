وزير الطاقة الأمريكي: المحادثات مع الإيرانيين بشأن مضيق هرمز "تسير على ما يرام"

أربيل (كوردستان24)- قال كريس رايت إن الولايات المتحدة "ليست بعيدة عن التوصل إلى اتفاق مع ایران".

وأضاف رايت في برنامج "فوكس نيوز صنداي" الیوم الاحد 19 نیسان/ابریل، : "هناك مفاوضات جارية مع الإيرانيين، وبغض النظر عما يُشاع في العلن، أعتقد أنها تسير على ما يرام".

وصف رايت ترامب بأنه "مفاوض بارع" يستخدم "الضغط بطرق مختلفة، ويستغل حالة عدم اليقين بطرق مختلفة".

وتوقع رايت قائلاً: "أعتقد أننا سنصل إلى نهاية سعيدة لهذا النزاع"، مضيفاً أن استئناف حركة الملاحة "سيستغرق وقتاً، لكن على الأرجح ليس طويلاً" بمجرد إعادة فتح المضيق.





المصدر: AP