الحوثيون في اليمن لـ "كردستان 24": مستعدون لمرحلة جديدة من الحرب وخيار إغلاق "باب المندب" حتمي

أربيل (كوردستان24)- أعلن القائد العسكري في جماعة الحوثي، عبد الغني علي الزبيدي، اليوم الأحد 19 نيسان/ابریل 2026، في تصريح خاص لـ "كردستان 24"، عن جاهزية قواتهم لأي مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

الجاهزية العسكرية والأسلحة المتطورة

أكد الزبيدي أن قواتهم في حالة استنفار قصوى وتملك أسلحة ومعدات عسكرية متطورة للغاية، قائلاً: "نمتلك أسلحة ومعدات حديثة، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة (الدرون)، التي يتم تطويرها باستمرار من حيث النوع والكم".

وأشار القائد العسكري الحوثي إلى أن لغة التهديد بين جماعته وإسرائيل ليست أمراً مستحدثاً، بل كانت متبادلة حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، وأضاف: "كانت هناك مؤشرات على حرب متوقعة بيننا وبين إسرائيل، لذا قمنا بإعداد أنفسنا لكافة الاحتمالات العسكرية".

وبشأن احتمال إغلاق مضيق "باب المندب"، الذي يعد من أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، صرح الزبيدي: "إغلاق المضيق هو بالتأكيد أحد الخيارات القوية المطروحة. ورغم أنه قد يكون خياراً مؤجلاً في بداية المعركة، إلا أنه في حال توسع رقعة التصعيد العسكري، سيكون اللجوء إلى إغلاق المضيق خياراً حتمياً".

إسرائيل تدرك قدراتنا

وفي سياق متصل، أوضح الزبيدي لـ "كردستان 24" أن العديد من الدول، ولاسيما "الكيان الإسرائيلي"، تدرك جيداً حجم التطور العسكري الذي شهدته اليمن، مؤكداً أن إسرائيل تراقب قدراتهم بدقة وتعرف المستوى العسكري الذي وصل إليه الحوثيون.

الانخراط في المواجهة

يُذكر أن جماعة الحوثي في اليمن كانت قد التزمت الصمت في بداية اندلاع الحرب الإيرانية ولم تشارك فيها مباشرة، إلا أنها دخلت خط المواجهة رسمياً في 28 آذار/مارس الماضي، عبر إطلاق مجموعة من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل.



