مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

أفاد مسؤول صحي في قطاع غزة، اليوم، بمقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين جراء نيران إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأشخاص في وسط القطاع.

وذكر مسؤول طبي في مستشفى "العودة"، حيث نُقل المصابون، أن الغارة تسببت في وقوع ضحية وإصابات متفاوتة بين المتواجدين في موقع الاستهداف.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بصدد التحقيق في ملابسات الحادث. وفي سياق متصل، أشار سكان محليون في غزة إلى زيادة ملحوظة في وتيرة الغارات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من القطاع.

وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن أكثر من 775 فلسطينياً قضوا منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في ظل استمرار الهجمات التي باتت تتكرر بشكل شبه يومي في أنحاء القطاع.



