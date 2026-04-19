رئيس الوزراء الباكستاني يتحدث مع الرئيس الإيراني دون أي إشارة إلى المحادثات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الیوم الاحد 19 نیسان/ابریل 2026، اتصالاً هاتفياً "ودياً" مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يوم الأحد، وفقاً لبيان باكستاني حول المكالمة.

وأكد شريف للرئيس الإيراني أن باكستان "لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بجهودها الصادقة والمخلصة لتعزيز السلام والأمن الإقليميين".

وبينما شكر شريف بيزشكيان على إرسال "وفد رفيع المستوى" إلى إسلام آباد لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لم يتضمن بيان المكالمة التي استمرت 45 دقيقة أي إشارة إلى موعد الجولة القادمة من المفاوضات.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وفداً أمريكياً سيتوجه إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران، إلا أن إيران لم تؤكد رسمياً انعقاد هذه المحادثات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مشاركة إيران في جولة ثانية من المحادثات لم تُؤكد بعد، على الرغم من أن مصادر إيرانية صرحت سابقاً بأن وفداً إيرانياً سيصل إلى إسلام آباد يوم الثلاثاء.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة